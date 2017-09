Foo Fighters baalt van ticketrel rondom concert Londen

Dave Grohl en de andere bandleden van de Foo Fighters hadden met de organisatie afspraken gemaakt om alleen mensen toe te laten die zich met een geldig identiteitsbewijs konden legitimeren.

Daarop moest een foto te zien zijn en de naam die op het ticket stond. Die regel was echter niet bij alle fans bekend en dat betekende dat veel bezoekers het concert niet konden bijwonen.

In de verklaring laten Foo Fighters, de concertorganisatie en de mensen van de concertzaal weten dat het frustrerend is dat het niet mogelijk blijkt de illegale handel in concertkaartjes tegen te gaan.

Zwarthandelaren

Over de maatregel die genomen werd, zegt Foo Fighters dat mensen die via de officiële kanalen een ticket hadden gekocht, wisten dat ze een legitimatiebewijs mee moesten nemen en dat de naam daarop moest corresponderen met die op het ticket.

"Mensen die hun kaartjes via zwarthandelaren kochten is dat niet verteld", staat te lezen in de verklaring.

De band benadrukt nog eens extra dat fans zwarthandelaren en tussenpartijen die kaartjes verkopen links moeten laten liggen. Dat voorkomt dat ze met ongeldige kaartjes komen te zitten.