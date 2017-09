Nominaties Latin Grammy's uitgesteld wegens aardbeving Mexico

"Vanwege de zware aardbeving in Mexico en recente natuurrampen in Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek, Houston en Florida, hebben we besloten de bekendmaking van de genomineerde artiesten voor dit jaar uit te stellen", leest de verklaring van The Latin American Recording Academy.

De organisatie benadrukt dat de inwoners van de getroffen Latijns-Amerikaanse landen veel familieleden in de VS hebben. De staten Texas en Florida kennen een grote latino-gemeenschap. "Op dit moment willen we vooral in onze gebeden en gedachten bij de slachtoffers en hun geliefden zijn", aldus directeur Gabriel Abaroa.

De uitreiking van de Latin Grammy Awards vindt dit jaar op 16 november plaats in Las Vegas.