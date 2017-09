Mariah Carey aangeklaagd door groep koorzangers

Dat schrijft TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

Carey huurde de zangers van Broadway Inspiration Voices in voor negen kerstconcerten in het Beacon Theatre in New York. Het koor beweert aan de kant te zijn gezet door de zangeres, die ineens "een andere kant op wilde".

Het koor zou meezingen met nummers als Jesus, What a Wonderful Child, Joy To The World en Silent Night.

Het management van de All I Want For Christmas Is You-zangeres heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.