Taylor Swift beschuldigd van plagiaat in Shake it off

Volgens TMZ staat in de rechtbankdocumenten dat Hall en Butler zestien jaar geleden al de basis legde voor de hit van Swift. In het nummer Playas gon' play zitten de zinnen "playas, they gonna play and haters, they gonna hate", een vergelijkbare tekst is meerdere keren te horen in het nummer van Swift.

Hall en Butler zeggen dat 20 procent van Shake it off daardoor door hen is geschreven en zij daarmee recht hebben op een deel van de opbrengst van het nummer.

Het management van Swift laat in een reactie weten dat de beschuldigingen "belachelijk" zijn en niet meer dan een poging om geld af te troggelen.

Butler werkte eerder samen met de Backstreet Boys, Christina Milian en Aaron Carter. Hall schreef nummers voor Justin Bieber, Lionel Richie en Maroon 5.