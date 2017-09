Trijntje Oosterhuis: 'Ik ga mensen niet met mijn eigen bullshit lastigvallen'

"Luister even naar die mooie nummers van die artiesten. Dan ga ik mensen toch niet met mijn slappe bullshit lastigvallen", zegt Oosterhuis in gesprek met NU.nl.

Op het eerste nummer Eenzaam zonder Jou hoor je een kinderstem op de achtergrond. Is die er bewust op beland?

"We hebben dit album in de huiskamer van mijn woonboerderij opgenomen. Tijdens een van de eerste takes droeg ik mijn dochter op mijn arm. We hadden een magische vibe met zijn tweeën. Daarna heb ik het nog een paar keer ingezongen, maar het werd gewoon niet mooier dan die keer. Toen hebben we het erop gelaten."

Als je dit album over twintig jaar uit de kast pakt, waar zou je dan aan herinnerd willen worden?

"Dit is de derde keer dat ik een album thuis heb opgenomen en dat is echt het walhalla. Het huis leent zich er heel erg voor. Daar komt de schoonheid van die liedjes bij. Het was zo'n fijn proces, dat zal ik me als eerste gaan herinneren. En ik ben onder de indruk van de invalshoeken die je kunt gebruiken als je in het Nederlands over de liefde zingt."

Veel nummers op het album zijn bekend geworden door artiesten met een eigen stemgeluid. Hoe voorkom je dat je dat niet overneemt?

"Ik ben daar niet gespitst op. Ik kijk altijd wat een liedje voor mij betekent. Ik heb ongelofelijk veel respect voor de artiesten, maar als ik zing denk ik niet aan ze. Ik heb deze liedjes met heel mijn hart en ziel gekozen en ze geïnterpreteerd als mijn eigen waarheid. Ik heb ze ook niet laten weten dat ik hun nummers heb gekozen. Ik wil ze daar niet mee lastig vallen of me aan hen opdringen. Dat durf ik helemaal niet. Wie ben ik nou?"

Toen ik je zag, waarmee Antonie Kamerling in 1997 een nummer 1 hit had, staat er ook op. Dat vond ik een opmerkelijke keuze.

"Voor mij persoonlijk hangt het nummer niet aan Antonie, maar dat kan voor anderen natuurlijk wel zo zijn. Ik vind het een geweldig liedje en Guus Meeuwis, die het nummer schreef, zingt het heel vaak."

Zijn er Nederlandstalige nummers waar je niet aan durft te komen?

"Als Antonie pas recentelijk zou zijn overleden en dit nummer verschijnt morgen als mijn nieuwe single, dan zou ik dat wel heel raar vinden. Goede liedjes worden op een gegeven moment standards. Net als Voor Haar of Liefde voor Later, die gaan al decennia mee en zijn door zoveel mensen gezongen. Dat gaat ook met Toen ik je zag gebeuren. Dat betekent niet dat ik ieder nummer kan aannemen en zingen. Het klinkt wat zweverig, maar een nummer moet bij mij resoneren. Het moet waarachtig zijn. Ik hoef het bezongene niet zelf hebben meegemaakt, maar het moet levensecht voelen. Ik moet me ermee kunnen identificeren als ik het zing."

Welk nummer op het album vormde op dat gebied een uitdaging?

"Ik voel ze allemaal wel. Er waren geen liedjes die thematisch ver van me af stonden."

Saai opnameproces lijkt me.

"Helemaal niet! Ik kon volledig uit mezelf putten en verliefdheid van alle kanten belichten. Ik vond het een achtbaan. Ik ben niet het type zangeres dat je weleens in de kleinkunst, in musicals of het cabaret tegenkomt. Zangers die emoties kunnen acteren. Ik kan dat niet, ik moet het voelen. Wie zou ik daar anders een dienst mee bewijzen? Er zijn echt wel liedjes die ik niet kan zingen. Over de Muur van Klein Orkest bijvoorbeeld. Een prachtige tekst, maar ik zou het niet kunnen zingen. Dat zou niet overeenkomen met wie ik ben. Dat gaat me te ver."

Aan welk nummer beleefde je het meeste plezier tijdens de opnames?

"Mooi Verhaal, denk ik. Daar kreeg ik een lenteachtig, gezellig, verliefd gevoel van."

Je zingt ook nummers van Bløf en Marco Borsato op het nieuwe album. Met hen heb je een vriendschappelijke band. Wil je ze ook een beetje imponeren met jouw versie van hun liedjes?

"Absoluut niet! Als dat je doel is als zanger kun je beter stoppen, dat zuigt energie. Als ik ze ermee raak zou dat natuurlijk het allergrootste compliment zijn."

Bijna alle liedjesschrijvers op dit album zijn mannen.

"We hebben een lied van Liselore Gerritsen opgenomen, maar dat heeft het album niet gehaald. Ik wil graag liedjes van vrouwen zingen, maar ze zijn minder goed te vinden. Met uitzondering van Liesbeth List ken ik ze gewoon niet. Het zou raar zijn als ik geforceerd op zoek zou gaan naar vrouwelijke schrijvers. We gaan gewoon voor de beste liedjes. Ik zou het wel omhelzen als meer vrouwen gaan schrijven."

Dit album is Nederlandstalig, terwijl je overwegend in het Engels zingt. Heb je een Engels en een Nederlands stemgeluid?

"Ik denk het wel. Alles wat je in je leven hebt meegemaakt, beleef je in je eigen taal. De eerste verliefdheid of het overlijden van je oma. Er zit geen filter meer tussen als ik in het Nederlands zing, het komt dichterbij. Dat komt ook anders bij de luisteraars binnen. Ik ben nu echt toe aan het Nederlands. Ik wilde het eerder doen, maar niet op een kleinkunstachtige manier. Ik wilde ook geen rijmelarij of smartlappen opnemen. Wat ik wil is eigenlijk best moeilijk te vinden en dit repertoire zelf schrijven is lastig. Ik probeer dat nu wel, samen met artiesten als Diggy Dex, Alain Clark en Paskal Jakobsen."

Waarom schrijf je niet in je eentje?

"Ik heb een muzikant nodig, ik speel geen instrument. Ik kan wel een melodie en tekst verzinnen, maar ik laat me graag inspireren. Ik zou niet in mijn eentje een heel liedje kunnen schrijven. Dat is niet mijn talent, maar ik heb het ook nooit geprobeerd. Het talent om te schrijven is een ander talent dan dat van het vertolken. De liedjes die ik zing moeten echt goed zijn. Ik word niet gelukkig van slechte liedjes of teksten waarvan ik denk: 'Wat is dat nou voor slap gelul?'. Luister even naar de nummers die Henny Vrienten of Frans Halsema hebben geschreven. Dan ga ik mensen toch niet met mijn slappe bullshit lastigvallen?"

Waarom denk je dat je mensen gaat lastigvallen?

"Ik val mezelf dan al lastig. Ik zou niet ten koste van alles schrijver willen zijn. Ik ben wel nieuwsgierig naar wat er gebeurt als ik dat wel ga doen. Als ik samen met mensen aan een nummer werk, komen er goede dingen tot stand. Althans, dat vind ik zelf. Al ben ik de laatste die rondrent en schreeuwt: 'Kijk wat ik nou gemaakt heb!"'

