Linkin Park geeft herdenkingsconcert voor Chester Bennington

Tijdens het concert, dat plaats zal vinden in de Hollywood Bowl in Los Angeles, zullen naast Linkin Park meerdere artiesten optreden.

De band schrijft op hun website dat ze 'een onvergetelijke avond vol muziek willen creëren om zo de man te eren die de levens van zoveel mensen op de wereld heeft beïnvloed'.

De opbrengsten van het concert zullen gaan naar het Music for Relief's One More Light fonds, dat in 2005 door de band in het leven werd geroepen om hulp te bieden aan slachtoffers van natuurrampen en om bewustzijn te brengen over de opwarming van de aarde.

Bennington maakte op 20 juli een einde aan zijn leven, op 41-jarige leeftijd. Hij was getrouwd met Talinda. De zanger had zes kinderen, drie uit een eerder huwelijk en drie uit zijn huwelijk met Talinda.