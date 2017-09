Lady Gaga annuleert Europese tournee

De Amerikaanse zangeres kampt al enige tijd met ernstige pijnklachten door onder andere fibromyalgie (een vorm van reuma, red.) en kan daardoor niet optreden. Ze staat momenteel onder toezicht van medische deskundigen die haar hebben geadviseerd haar tour voorlopig uit te stellen.

Gaga wil het Europese deel begin 2018 inhalen. Een nieuwe datum voor het concert in Amsterdam is nog niet bekend.

Vervangende show

Mojo laat in een reactie weten nog niet zeker te weten of er in Nederland een vervangende show komt. "We vragen fans hun kaartje nog even vast te houden, totdat er - hopelijk later vandaag - meer bekend wordt. Alle bezoekers die een kaartje hebben voor de show krijgen persoonlijk bericht."

Volgens Mojo is Gaga "zeer aangeslagen" dat ze haar Europese fans moet laten wachten. Ze is van plan de komende zeven weken proactief onder begeleiding van haar artsen te werken aan haar herstel en tevens haar trauma's uit het verleden aan te pakken die nog steeds haar dagelijkse leven beïnvloeden.

Stressstoornis

Het tweede deel van Gaga's tour in Amerika gaat vooralsnog wel door. Die begint op 5 november in Indianapolis.

Vorige week werd Lady Gaga opgenomen in een ziekenhuis. De zangeres maakte toen bekend dat ze kampt met pijnklachten. Eerder kondigde ze al aan het even rustiger aan te willen doen vanwege haar posttraumatische stressstoornis (PTSS) die voor de continue pijn zorgt.

Geestelijke gezondheidsproblemen

"Ik ben altijd eerlijk geweest over mijn worsteling met mijn lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen. Al jaren probeer ik de oorzaak te vinden. Het is ingewikkeld en lastig uit te leggen maar we proberen het uit te zoeken", schrijft Gaga, die van plan is later uitgebreid haar verhaal te doen wanneer ze "sterker" is. "Zodat ik niet alleen het bewustzijn kan vergroten maar ook anderen kan helpen die net zo lijden als ik."

Gaga zegt teleurgesteld te zijn in mensen die suggereren dat ze haar gezondheidsproblemen verzonnen heeft om onder haar tournee uit te komen. "Als je mij kent, zou je weten dat dat niet verder van de waarheid kan zijn. Ik ben een vechter. Ik gebruik het woord lijden niet alleen omdat trauma en chronische pijn mijn leven veranderd hebben, het weerhoudt me er ook van om een normaal leven te leven."