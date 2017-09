Dave Grohl had 'depressieve periode' na Foo Fighters-tournee

De rockzanger brak in juni tijdens een concert in Zweden zijn been, maar maakte de tour verder zittend in een stoel af. Eenmaal thuis sloegen de depressieve gevoelens toe, vertelt Grohl in een interview met het muziekblad Kerrang!.

"Toen ik thuiskwam liep ik nog steeds op krukken en probeerde ik mijn lichaam weer in vorm te krijgen", vertelt de Foo Fighter-zanger. Na jarenlang toeren wilde hij een tijdje weg van de muziek zijn. De muzikant had dan ook geen zin om zelfs maar in de buurt van een gitaar te komen. "Ik was uitgeput van het toeren en voelde me niet meer creatief of geïnspireerd en werd een soort huismus."

Baard en pyjama

Grohl verliet zijn huis wekenlang niet. "Ik ging door een rare depressieve periode, inclusief lange baard en een pyjama", vertelt hij.

Na een tijdje realiseerde de zanger zich dat hij, als hij zich weer normaal wilde voelen, de muziek weer toe moest laten. "Ik besefte dat het juist altijd de muziek is geweest die mijn leven beter maakte", aldus de zanger.

Toen Grohl dat eenmaal besefte, had hij niet lang nodig om zich weer creatief te voelen. "Toen ik eenmaal weer 'wakker' werd, voelde het alsof er een dam brak en de ideeën stroomden weer naar buiten", aldus de muzikant.