Niall Horan vond eerste One Direction-concert 'ergste avond' van zijn leven

"Ik wil het nooit meer over dat optreden hebben", vertelt de zanger aan de BBC. "Het was de ergste avond van mijn leven en het slechtste One Direction-optreden ooit", aldus Horan.

De band bestond nog geen jaar toen ze in december 2011 hun eerste optreden gaven in het Watford Colosseum. One Direction had al opgetreden in het programma X Factor en stond op nummer een met de single What Makes You Beautiful, maar de band was niet goed voorbereid op hun eerste optreden, is de zanger van mening.

"Alles wat we gerepeteerd hadden, ging in het niets op", vertelt hij. "Het was onze eerste show en we hadden alle vijf geen idee wat we aan het doen waren. We hebben er daarna ook nooit meer over durven praten", aldus Horan.

Horan bracht in 2016 zijn eerste single This Town uit. Het nummer werd een groot succes en ook de opvolger Slow Hands, die in mei het levenslicht zag, werd een hit.