Radiohead werkt samen met filmcomponist Hans Zimmer

Dat meldt The Guardian donderdag. Het nummer is een orkestrale bewerking van Bloom, afkomstig van The King of Limbs, het Radiohead-album dat in 2011 uitgebracht werd.

Volgens leadzanger Thom Yorke, die zijn vocalen voor dit nummer opnieuw opnam, was de originele versie van Bloom ook geïnspireerd op de Blue Planet-serie. "Het is dus geweldig om de cirkel weer rond te maken en een nieuwe versie te maken voor dit mooie vervolg."

Zimmer zegt dat Bloom "het prachtige onderwaterleven en zeegezichten op mooie wijze weerspiegelt".

Blue Planet II, waarin David Attenborough weer optreedt als verteller, zal later dit jaar op televisie te zien zijn. Wanneer precies is nog niet bekend. De muzikale samenwerking is voor het eerst op 27 september te horen in een vijf minuten durende trailer van de documentaireserie.