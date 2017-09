Jody Bernal krijgt gouden plaat voor La Colegiala

Ook zijn collega’s The Boy Next Door en Fresh Coast kregen een gouden plaat uit handen van Spinnin’ Records CEO Roger de Graaf.

"La Colegiala is een game changer voor mij", reageerde Bernal, die in 2002 voor het laatst een hit scoorde met Me & You (Tú Y Yo). "Samenwerken met Spinnin' Records en ons team, heeft voor een terugkeer in de hitlijsten en een overvolle agenda aan dj-boekingen gezorgd. Daar ben ik iedereen dankbaar voor."

La Colegiala, een klassieker uit de Colombiaanse pophistorie, werd onder handen genomen door dj The Boy Next Door en Fresh Coast. Jody Bernal, die in 2000 een grote hit scoorde met Que Sí, Que No, werd benaderd om de Spaanstalige tekst in te zingen. La Colegiala werd een zomerhit. Het nummer staat nog steeds in de hoogste regionen van de Top 40, werd ruim 9,5 miljoen keer beluisterd via Spotify en al meer dan drie miljoen keer bekeken via YouTube.

Droom

Voor dj Lex van Berkel, beter bekend als The Boy Next Door, is La Colegiala zijn "eerste officiële release". "De afgelopen maanden was als een heerlijke rollercoaster. De support die wij vanuit de pers hebben gehad is fantastisch! Elk magazine, alle kranten, tv-programma's en de mega support op de radio is iets waar je als artiest alleen maar van kunt dromen. Nu ook het buitenland om is, ben ik klaar voor de wereld. Dit is pas het begin, let’s go!"

Ook voor Fresh Coast is het succes van La Colegiala "een droom die uitkomt". "Ik ben zo trots op alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt om deze release tot een succes te maken en ik ben ook enorm dankbaar voor alle positieve reacties die we hebben gekregen. Ik ben heel benieuwd wat deze release allemaal nog gaat brengen!"