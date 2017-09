Sam Smith wilde bijna stoppen met muziek door liefdesverdriet

De Britse muzikant komt binnenkort met zijn nieuwe album Too Good At Goodbyes, maar dat had wat voeten in de aarde.

"Mijn team heeft me echt de studio in moeten dwingen, omdat het bijna voelde als dat ik het niet meer wilde doen", zegt hij in een interview met Elton John, waar de Britse krant Metro over schrijft.

"Er waren momenten waarop het heel intens werd en ik mezelf dacht kwijt te raken."

Sheeran

John interviewde de 25-jarige zanger in zijn villa in Zuid-Frankrijk. Hij benoemde ook de bijzondere band tussen Smith en Ed Sheeran, die goed bevriend zijn maar ook met elkaar in competitie zijn.

"Natuurlijk, we versterken elkaar. Als je kijkt naar zijn afgelopen jaar, dat was gewoon fantastisch, maar ja, daar word ik wel hongerig van."