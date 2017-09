Mark Ronson beschuldigd van plagiaat bij Uptown Funk

De hitsingle Uptown Funk van Ronson en Mars zou vrijwel geheel zijn gekopieerd van het nummer More Bounce to the Ounce van Zapp, uit de jaren tachtig.

"Mark Ronson heeft geen nieuw nummer geschreven maar een bestaande track gekopieerd", valt te lezen in documenten van de rechtbank in handen van Billboard. Eerder waarschuwden muziekliefhebbers al voor de opvallende gelijkenis tussen het nummer van Ronson en Mars en de track van Zapp.

Als bewijs in de zaak komt platenmaatschappij Lastrada, waar de muziek van Zapp is ondergebracht, met interviews en uitspraken van Ronson en zijn producenten waarin ze erkennen dat Uptown Funk is gebaseerd op de single van Zapp.

Lastrada eist 150.000 dollar (126.322 euro) schadevergoeding voor het schenden van het auteursrecht. Wanneer de rechtszaak precies start is nog niet bekend. Mark Ronson en Bruno Mars wilden niet reageren op de aanklacht.