Zanger Tony Hadley 'nooit meer welkom' bij Spandau Ballet

Volgens gitarist Garry Kemp deelde Hadley twee jaar geleden aan het eind van hun wereldtournee in Hong Kong mee dat hij geen zin meer had in optredens. "Hij wilde zich op zijn solocarrière storten", zei de gitarist.

De band was compleet verrast door het vertrek. Er werd zelfs gedacht om Spandau Ballet te ontbinden, maar daar is de groep nu op teruggekomen. "We gaan een vervanger zoeken", zegt Kemp. Drummer John Keeble liet nog weten dat Hadley er echt niet meer in komt.

Kemp zei ook nog dat de band doorgaat vanwege de fans. "Ik vond het niet zo erg dat Tony vertrok", liet hij weten. "Maar ik vond dat hij het tegenover de fans en de mensen die ons hebben geholpen bij de comeback niet kon maken."

Omstandigheden

In juli van dit jaar maakte Hadley bekend de band te hebben verlaten. Een reden gaf hij niet, behalve dat het omstandigheden betrof buiten zijn invloed.

De Britten hadden hun grootste successen in de jaren tachtig, met hits zoals True, Gold en Through The Barricades. De band viel in 1990 uit elkaar en maakte in 2009 een comeback.