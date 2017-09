ABBA brengt na 40 jaar The Album opnieuw uit

Dat laat Polar Music, het label waarop ABBA hun muziek uitbracht, weten.

Zo komt er een vinylversie op 45 toeren van The Album uit. Normaal worden lp's gemaakt die op 33 toeren worden afgespeeld. Deze versie wordt volgens een speciaal procedé geperst. Om alle songs toch op de plaat te krijgen, wordt The Album als dubbel-lp uitgebracht.

Daarnaast komt er een singelbox uit met de drie hits van het album. Het gaat om Take A Chance On Me, The Name Of The Game en Eagle. De singeltjes worden op gekleurd vinyl geperst. Ze worden daarnaast ook afzonderlijk als picture disc uitgebracht.

Film

The Album was het vijfde studioalbum van Agneta, Benny, Björn en Anni-Frid, die beter bekend is als Frida. De plaat was de voorbode van de film die ABBA uitbracht. Op het album staat ook Thank You For The Music. Dat nummer is inmiddels uitgegroeid tot een evergreen.

Overigens werd ook bekend dat ABBA werkt aan een virtuele reünie. Dat vertelde Benny Andersson aan de krant Expressen. De bedoeling is dat een band optreedt met hologrammen van de vier leden. De concertreeks zou in 2019 moeten starten.