Blue Diamonds-zanger Riem de Wolff overleden

In 1949 verhuisde De Wolff met zijn familie van Jakarta naar Nederland. Samen met zijn broer Ruud vormde hij het duo The Blue Diamonds, waarmee ze met name in Nederland veel succes kregen.

Begin jaren zestig scoorden ze vier nummer 1-hits in Nederland met ('Til) I Kissed You, Oh Carol, Ramona en Little Ship. Van het nummer Ramona werden wereldwijd 7 miljoen exemplaren verkocht.

Na de dood van zijn broer in 2000 bleef De Wolff muziek maken. Ook trad hij op met zijn zoon onder de naam The New Diamonds.

Zijn manager George Kwekel zegt tegen het AD dat De Wolff vorige week een hersenbloeding kreeg. "Hij was aanspreekbaar, maar daar kwam afgelopen weekend onverwachts nog een hersenbloeding overheen".