Rapper Jebroer moest Scooter betekenis van 'gabber' uitleggen

Baxxter (53) kon zich goed vinden in het thema van het My Gabber, vertelt hij aan NU.nl.

"Ik heb zelf een goede vriend, maar het is niet makkelijk om nieuwe vrienden te maken. Zelf denk ik dat een vriendschap met iemand met wie je niet heel close bent, langer stand kan houden. Een jeugdvriend kan bijvoorbeeld later meer succes hebben dan jij, wat weer tot problemen leidt."

De rapper vertelt dat hij Scooter tot een jaar geleden niet kende. "In een interview werd mij gevraagd of ik de nieuwe Scooter was. Ik had geen idee wie ze bedoelden, dus ben ik hem gaan opzoeken op YouTube", zegt Jebroer. "Maar toen ik zijn clips bekeek herkende ik hem wel."

Hierna besloot de Nederlandse artiest zijn hit Kind van de duivel uit te brengen in het Duits (Kind eines Teufels). Na het succes hiervan koppelde het Duitse platenlabel de twee artiesten aan elkaar. "Dat ik Scooter nog niet lang kende, zorgde er wel voor dat ik relaxter was en niet zo starstruck toen we elkaar ontmoetten in de studio. Dat was misschien anders geweest als het mijn jeugdheld was."

Koffie en pizza

Baxxter (53) verwierf in de jaren negentig faam met Scooter. De dance-act scoorde hits met nummers als Hyper Hyper en How much is the Fish?. De leadzanger vertelt dat hij de Nederlandstalige versie van My Gabber hoorde, die in ons land inmiddels een platina plaat heeft ontvangen. "Ik vond het nummer heel goed. Dus ik wilde er graag een nieuwe versie van maken, met een nieuwe, Engelstalige songtekst."

Jebroer vloog voor de samenwerking naar Hamburg. De sfeer was volgens de twee artiesten gelijk goed. "Het voelde als familie", vertelt Baxxter. "We hadden thee, koffie, cake en pizza", grapt Jebroer. "Muziek zorgt voor een bepaalde connectie, we doen allebei iets waarvan we houden."

Baxxter vertelt dat zijn nummers doorgaans minder diepgang hebben. "Onze muziek heeft minder verhaal en gaat meer over gekke dingen."

Hit

De twee verwachten dat de Engelstalige versie van Me Gabber een grote hit wordt. "De originele versie was natuurlijk al een hit, dus wellicht dat deze versie van ons samen het nog beter doet", zegt Jebroer. "Voor veel mensen zijn Scooter helden, dus dat spreekt misschien nog meer aan."

De rapper werd bekend door zijn nummer Kind van de duivel, waarvan hij ook een Duitse versie opnam. Het nummer zorgde voor controverse: in de overwegend christelijke plaatsen Hardinxveld-Giessendam en Ouddorp telden de kerken de helft van zijn 5.000 euro tellende gage neer om hem van een optreden in hun gemeenten te weerhouden. Volgens de kerken zou Jebroer "God, Jezus en het christelijk geloof" bespotten.

My Gabber gaat dus over vriendschap en heeft een veel toegankelijker thema, maar de artiest zegt dat hij het niet heeft gemaakt om zijn imago op te poetsen. "Me Gabber werd al voor Kind van de duivel uitgebracht, en ik doe gewoon wat ik leuk vind. Het maakt mij niet uit of mensen mijn nummers goed of slecht vinden."