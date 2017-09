Rockgroep The The treedt na zestien jaar weer op

Voor volgend jaar juni staan vijf concerten van The The gepland, meldt NME maandag.

De band is in juni te zien in Londen en maakt ook nog een uitstapje naar het Heartland Festival in Denemarken. In 2002 trad The The voor het laatst op. Dat was ook in Londen. De band deed toen mee aan een speciaal festival dat geïnitieerd was door David Bowie.

Van The The verschijnt volgende maand ook een vinylbox. Radio Cineola: Trilogy bevat drie lp’s met divers materiaal. Daarnaast komt er een film uit over Matt Johnson.

The Smiths

In april verscheen na lange tijd nieuw materiaal van Johnson. In het kader van Record Store Day had hij The The nieuw leven ingeblazen. Op de track We Can’t Stop What’s Coming deed Marr ook mee. In de jaren tachtig maakte de ex-gitarist van de legendarische band The Smiths ook al een poosje deel uit van The The. Het is nog niet duidelijk of hij ook met Johnson op tournee gaat.

The The was in de jaren tachtig populair in het Verenigd Koninkrijk, vooral door de maatschappijkritische teksten van Johnson. Bij ons werd de band bekend door Uncertain Smile, een van de tracks op het album Soul Mining uit 1983. Het nummer werd vooral bekend door de meeslepende pianosolo van Jools Holland.