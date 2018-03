Chris Cornell had medicijnen in zijn bloed op avond van zelfmoord

Dat zou volgens TMZ blijken uit het toxicologisch rapport, dat de entertainmentsite vrijdag in handen kreeg.

De zanger zou de medicijnen Narcan, Butalbital, Lorazepam, Pseudo-efedrine en verschillende kalmeringsmiddelen in zijn bloed hebben gehad.

Hoewel de officiële doodsdoorzaak van Cornell zelfmoord is, geloofde zijn familie vanaf het begin dat de zanger niet opzettelijk zelfmoord heeft gepleegd, maar onder invloed van medicijnen een einde aan zijn leven heeft gemaakt.

Volgens bronnen zijn zijn vrouw Vicky Karayiannis en zijn naaste familie na de uitslag van het toxologisch onderzoek dan ook boos op de medisch onderzoeker die naar hun mening 'te snel de conclusie heeft getrokken dat het zelfmoord was'.

Angstremmers

De frontman van Soundgarden gebruikte angstremmers, die in uitzonderlijke gevallen een depressie juist kunnen verergeren. "Chris was een voormalig verslaafde en gebruikte daarvoor medicijnen. Mogelijk heeft hij meer dan de aanbevolen dosis gebruikt. De familie gelooft dat Chris niet wist wat hij deed," aldus de verklaring van de advocaat van de familie vlak na Cornell’s dood.

Verward

De zanger werd 18 mei dood gevonden in een hotel in Detroit nadat hij met Soundgarden had opgetreden in de stad. Zijn vrouw had hem kort na de show gebeld. Cornell klonk toen volgens haar verward. "Hij was anders. Toen hij vertelde dat hij misschien te veel medicijnen had ingenomen, heb ik de beveiliging gewaarschuwd", aldus Karayiannis.