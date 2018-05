Ronnie Flex wint drie prijzen op FunX Music Awards

De rapper won in de categorieën Best style, Best MC en Best Online Presence. Die laatste award kreeg hij in de Melkweg in Amsterdam uitgereikt door zijn eigen moeder.

Producer Jack $hirak, die onder meer de veelbesproken hit Drank & Drugs produceerde, won in de nieuwe categorie Best Producer. Hij kreeg zijn prijs uit handen van Ali B. De award voor Best Single ging naar Broederliefde voor de single Alaka featuring KaliBwoy & SBMG. Broederliefde won daarnaast de prijs voor Best Group.

Dyna kreeg de award voor Best DJ, Jay won de prijs voor Best Singer. Het album New Wave werd uitgeroepen tot Best Album. De Haagse rapformatie SFB kreeg een onderscheiding in de categorie Best Video voor de clip van Strangers.

Niels Hoogland, adjunct-zendermanager NPO FunX: "Het publiek van FunX heeft de afgelopen weken massaal gestemd. Deze tien mooie winnaars mogen zich met recht de populairste spelers binnen de Nederlandse urban muziekscene noemen."