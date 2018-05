Eagles of Death Metal treden zondag niet met U2 op

Dat meldt U2 op hun website.

"We zijn weer in Parijs en het is geweldig om hier te zijn", aldus U2 in de verklaring. "Sommige mensen zeggen dat Eagles of Death Metal zullen optreden met ons vanavond, maar dat is niet waar."

Wel heeft de band een optreden van een andere gast op de planning staan. Wie dat is, is nog een verrassing.

Volgens Billboard zal Eagles of Death Metal vanaf februari ook de Europese toer vervolgen die door de aanslagen is afgebroken. Het optreden van U2 vindt zondag plaats in AccorHotels Arena in Parijs. Door de aanval op het Bataclan-theater kwamen 89 mensen om het leven.