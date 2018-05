Take That komt naar Ziggo Dome

"Het is vier jaar geleden dat we voor het laatst op tour zijn geweest. We kijken er echt naar uit om weer te toeren en niet alleen onze grootste hits van de afgelopen twintig jaar te spelen, maar ook een aantal nieuwe liedjes", staat te lezen op de site.

Take That is een Britse muziekgroep die in de jaren negentig razend populair werd als boyband. De groep is bekend van nummers als Relight My Fire, Everything Changes en Back For Good.

Uitgedund

In 2005 maakte de band een comeback zonder bandlid Robbie Williams, vorig jaar verliet ook James Orange de groep. Take That bestaat daarom nog uit drie leden. Naast Gary Barlow zitten Mark Owen en Howard Donald bij de band.

De kaarten voor het concert in Ziggo Dome gaan op vrijdag 30 januari in de verkoop.