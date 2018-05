Yes-R wilde Yolanthe Cabau niet in lied over showbizzvrouwen

"De plaat gaat over hot babes in de showbizz", aldus Yes-R. "Het is gemaakt met de gedachte van hoe de gemiddelde Nederlandse man mooie bekende vrouwen op tv ziet."

"Vrouwen waarvan het niet vanzelfsprekend is dat je ze in de supermarkt tegenkomt. Het kan natuurlijk wel, maar ik heb het bewust niet vanuit eigen perspectief gemaakt."

"Yolanthe komt er niet in voor, dat vond ik te voor de hand liggend", vertelt Yesser Roshdy, beter bekend onder zijn artiestenaam Yes-R, over de single Onbereikbaar. In het nummer rapt hij wel over onder meer Sylvie Meis en Journaal-presentatrice Dionne Stax.

"Wat veel mensen niet weten, is dat Dionne Stax een van de meest gegooglede dames van Nederland is. En laten we eerlijk zijn, het is altijd fijn als Dionne het Journaal mag presenteren. Dat is toch altijd leuker om te zien dan een of andere zestigjarige. Het is een mooie en intelligente dame."

Allure

Van alle vrouwen die hij in Onbereikbaar opnoemt, zou Yes-R zelf het liefst Sylvie Meis bij de supermarkt tegenkomen. "Ik denk dat ik van al die dames Sylvie Meis toch wel de uitblinker vindt", bekent hij. "Ze is modieus en heeft een internationale allure. Ze is niet voor niks ook in het buitenland succesvol."

Onbereikbaar is geproduceerd door Bart Zeilstra, bij het grote publiek vooral bekend als Baas B. "Het bijzondere is dat ik heb gekozen voor een producer waar ik al een geschiedenis mee heb, die mijn basis goed kent", legt Yes-R uit over de hernieuwde samenwerking.

Verwarring

"Tien jaar rol ik al mee in de game, dus het is niet gek dat ik dingen uitgeprobeerd heb. Zo belandde ik in de dancemuziek. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan, waardoor er verwarring ontstond. Mensen dachten dat ik mijn rapcarrière aan het afbouwen was, maar dat was niet zo. De focus ligt nu weer op waar ik het beste in ben."

"Je moet niet te veel meegaan met wat 'in' is", vindt de rapper. "Wat 'in' is, is tijdelijk, je moet zorgen dat je tijdloos bent en relevant blijft. Ik doe dit al een aantal jaar en gezien het feit dat ik er nog steeds ben, doe in elk geval iets niet verkeerd. Ik weet niet of ik het goed doe, maar ik ben in elk geval nog zichtbaar."

Strategie

Yes-R werkte jaren voor SPEC, de platenfirma van collega Ali B. "Ik was niet meer helemaal happy met mijn vorige maatschappij", zegt hij over zijn vorige werkgever. "Er was geen echte strategie, anders dan 'je hebt lang geen plaat gemaakt, we moeten er nu weer een uitbrengen'."

"No hard feelings naar SPEC, want ik heb daar ook fantastische tijden gehad, maar ik denk dat dit goed is zo. Ik was toe aan iets nieuws, aan nieuwe mensen die me weten te inspireren. Tien jaar lang naar zelfde muur kijken, maakt je ook niet creatiever."