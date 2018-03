Dirigent Haitink heeft genoeg van Concertgebouworkest

Hij heeft er weinig zin in het orkest nog te dirigeren, zegt hij in een interview met Het Parool.

Haitink voelde zich gepasseerd tijdens de viering van het 125-jarig jubileum vorig jaar.

''Bij dat jubileum heeft men me totaal genegeerd. En ik ben helaas niet groot genoeg om dat langs me heen te laten gaan. Ik voelde me haast vernederd, en was gegeneerd - voor hen. Het schijnt ze niet te interesseren.''

Chef-dirigent

Haitink was 28 jaar chef-dirigent van het Concertgebouworkest, van 1961 tot en met 1988. Hij is ook ere-dirigent, een titel waar hij nu vanaf probeert te komen. ''Ik heb geprobeerd die titel terug te geven, maar dat mocht niet.''

De gelauwerde dirigent zegt in de krant dat hij met de leiding van het orkest is gebrouilleerd, en niet met de musici. De band met de muzikanten is goed. ''Maar als er geen enkel overleg is, houdt het op.''

De dirigent wil vanwege zijn verjaardag geen nadere toelichting geven, liet zijn management weten.

Sinds 2004 is de Let Mariss Jansons chef-dirigent van het Concertgebouworkest.