Janelle Monáe en Portishead naar Lowlands

Monáe was eerder te zien op North Sea Jazz en bracht vorig jaar het album The Electric Lady uit. Portishead was vooral in de jaren 90 erg populair.

De overige negen acts die aan het programma worden toegevoegd zijn Boy & Bear, Milky Chance, Cashmere Cat, Fiddler’s Green, Jungle, Chet Faker, First Aid Kit, La Yegros en Bombus.

Eerder werden onder meer Queens Of The Stone Age en Skrillex bevestigd. De 22e editie van Lowlands vindt van 15 tot en met 17 augustus plaats in Biddinghuizen. De kaartverkoop loopt nog steeds. Voor het eerst sinds 2010 is het festival niet binnen een dag uitverkocht.