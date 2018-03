Boyband Five geeft optreden in Nijmegen

De band is geboekt op het festival We Love The 90's eind augustus in Nijmegen.

"We zijn meer en breder gaan programmeren", zegt Daan van den Nouweland van de organisatie dinsdag bij Omroep Gelderland.

"De nineties zijn breed. Je hebt happy hardcore en eurodance, maar ook Marco Borsato had grote hits in de jaren 90. Het is een heel herkenbaar decennium. Mensen koppelen het ook altijd aan momenten. Ze denken bij een nummer: oh, dat hoorde ik op dat schoolfeestje."

Five ging in 2001 na het verschijnen van hun derde album uit elkaar, om vervolgens nog meerdere malen weer bij elkaar te komen en uit elkaar te gaan. In 2012 kondigde de boyband voor het laatst een comeback aan.

Bekijk de videoclip van Slam Dunk Da Funk: