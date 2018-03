Lana Del Rey maakt themanummer voor Disney-film Maleficent

Het liedje heet Once Upon A Dream en zal te vinden zijn op de soundtrack van de sprookjesfilm. Ook is het gratis te downloaden via Google Play, meldt muziekblad NME.

Maleficent is een nieuwe verfilming van het sprookje Doornroosje, door de ogen van de slechte fee Maleficent.

Disney verfilmde het sprookje voor het eerst in 1959, maar het bleek destijds een commerciële teleurstelling. Lana Del Rey werkt momenteel aan haar tweede album Ultraviolence, dat de opvolger wordt van het in 2012 verschenen Born To Die.