Linkin Park brengt opnieuw remixalbum uit

Het album bevat vijftien remixen van nummers van het voorgaande studioalbum Living Things. Dat meldt platenmaatschappij Warner Music donderdag.

Recharged bevat samenwerkingen met onder meer Pusha T, Tom Swoon, Paul Van Dyk, Dirtyphonics en Rick Rubin. Ook bandlid Mike Shinoda maakte enkele remixen.

Shinoda zegt dat hij het eigenlijk bij het vorige remixalbum, Collision Course, had willen laten. "Maar toen ik allerlei waarzinnige nieuwe interpretaties van de nummers op Living Things hoorde, moest ik mijn mening bijstellen", zegt hij. "Het eindresultaat, Recharged, is het absoluut waard."

De eerste single van Recharged wordt A Light That Never Comes, waarop Linkin Park samenwerkt met danceproducer Steve Aoki. Het eerste remixalbum van Linkin Park was Reanimation uit 2002, met bewerkingen van doorbraakplaat Hybrid Theory. Collision Course was in 2004 een samenwerking met rapper Jay-Z.