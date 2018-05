K's Choice verandert bandnaam in Bettens

Zangeres Sarah Bettens zegt op de website van de band dat het voelt alsof ze weer helemaal opnieuw beginnen, met als voordeel dat alle bestaande contacten er nog zijn.

Momenteel werkt Bettens aan het album Waving At The Sun, dat in september moet verschijnen. De eerste single van dat album wordt het nummer Surrender.

"Er zijn geen grenzen wat betreft de richtingen die we met Bettens uit kunnen gaan, maar we willen op dit moment simpelweg doen waar we ons goed bij voelen en wat we plezierig vinden", aldus Sarah Bettens. "En je kunt nooit voorspellen wat dat zal zijn."

Twintig jaar geleden verscheen het debuutalbum The Great Subconscious Club, gevolgd door de zeer succesvolle albums Paradise In Me (1995), Cocoon Crash (1998) en Almost Happy (2000). Met Echo Mountain keerden Sarah en Gert Bettens in 2010 na een afwezigheid van zeven jaar terug als K's Choice.