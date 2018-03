Dochter Mariah Carey maakt zangdebuut

"Mijn kleine meisje zal te horen zijn op mijn nieuwe album, dat kan ik je alvast vertellen", zegt de trotse moeder over de plaatopname tegen Ryan Seacrest.



"Ze kan nog niet echt een volledige zin uitspreken", vertelt ze over de zangprestaties van dochter Monroe. "Maar ze heeft het goed gedaan", aldus Carey.



Dit jaar verschijnt er een nieuw album van Mariah Carey, haar eerste langspeler sinds Memoirs Of An Imperfect Angel uit 2009 en haar tweede kerstplaat uit 2010. De eerste single is het nummer #Beautiful, een duet met R&B-zanger Miguel.

Door: NU.nl/Pierre Oitmann