Voormalig gitarist The Allman Brothers Band (65) overleden

Muzieksite Ticket Sarasota meldt zijn overlijden.

Toler stierf maandag in Manatee County in Florida. In augustus 2011 liet hij weten aan de spierziekte ALS te lijden, na het overlijden van zijn broer David. De laatste maanden van zijn leven was Toler niet meer in staat gitaar te spelen of te praten.

Hij voegde zich in 1979 samen met zijn broer bij The Allman Brothers Band, voor het comebackalbum Enlightened Rogues. Ook was hij te horen op de twee volgende albums van de band, Reach For The Sky en Brothers Of The Road. Gedurende de jaren tachtig bleef hij als tourgitarist actief bij The Allman Brothers Band.