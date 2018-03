'Laatste rustplaats Freddie Mercury gevonden'

Dat meldt de Britse krant The Mirror.

Een plaquette opgedragen aan Farrokh Bulsara, de echte naam van de in Zanzibar geboren Freddie Mercury, is aangetroffen op het Kensal Green-kerkhof in West-Londen. Het kerkhof ligt vlakbij de plek waar de zanger in 1991 gecremeerd werd.

Ook de geboorte- en sterfdatum van Mercury zijn op de plaquette te lezen. Onder de tekst op het gedenkteken staat het initiaal M, dat zou staan voor Mary Austin, de voormalige geliefde van Freddie Mercury. Lange tijd werd gedacht dat zij de as van Mercury in haar bezit had.

Austin woont sinds zijn overlijden in het vroegere huis van de frontman van Queen. Zij strijkt tot op de dag van vandaag nog een groot gedeelte van de royalties van Freddie Mercury op. Mercury en Austin hadden begin jaren 70 een relatie. Het Queen-nummer Love Of My Life gaat over de relatie tussen de twee.