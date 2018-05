Zanger The Troggs (71) overleden

Dat meldt showbizzsite Wenn.com.

In januari 2012 kondigde Presley zijn pensioen aan, toen hij bekendmaakte dat hij longkanker had. Aanvankelijk ging het goed met hem, maar nu heeft hij de strijd verloren. "Hij is vredig thuis gestorven en ikzelf, mijn broer en onze moeder waren bij hem", vertelt zijn dochter Karen.

De originele drummer van The Troggs, Ronnie Bond, overleed in 1992, kort na het opnemen van het laatste album Athens Andover. Oprichter en gitarist Dave Wright stierf in 2008, maar Presley bleef touren met The Troggs. Alleen gitarist Chris Britton is nog over van de originele bezetting.

Hitlijstsucces

Het hitlijstsucces van The Troggs beperkte zich grotendeels tot het midden van de jaren zestig. De single Wild Thing bereikte in 1966 de eerste plek in de VS. Het werd geschreven door Chip Taylor en in 1965 voor het eerst op plaat gezet door de uit New York afkomstige rockband The Wild Ones.



The Troggs - Wild Thing (1966)

Zowel in Nederland als in Groot-Brittannië was With A Girl Like You de enige nummer 1-hit van de band. Presley schreef ook Love Is All Around, dat in de versie van Wet Wet Wet uit 1994 een millionseller werd. Andere hits van The Troggs waren I Can’t Control Myself, Give It To Me en Any Way That You Want Me.