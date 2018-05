Biffy Clyro verloor de realiteit uit het oog

Na het succes van doorbraakalbum Only Revolutions uit 2009, mede omdat de single Many Of Horror wereldwijd werd opgepikt, belandde Biffy Clyro in een moeilijke periode.

Na de intense tourschemas die volgden, stonden de relaties binnen de band op springen. "We stonden op het punt om de realiteit als een band te verliezen", aldus zanger en gitarist Simon Neil.

"We moesten dingen veranderen om nog eens tien of twintig jaar aan Biffy Clyro toe te voegen. Het waren moeilijke maanden, maar uiteindelijk was reflectie het geheime wapen." Drummer Ben Johnston is het met de frontman eens. "We zaten als band in een moeilijke positie", vult hij aan.



Biffy Clyro - Stingin' Belle (2012)

"We hadden een intens tourschema en hadden weinig contact met het thuisfront. We waren op elkaar aangewezen en dat zorgde voor spanningen. Samen zijn we doorgegaan en hebben we de juiste wijzigingen gemaakt." En dat is precies wat de band op Opposites wil duidelijk maken.

Voorwaarts

"De twee cd's zijn te zien als twee delen", vertelt Johnston. "Eerst reflecteer je op je verleden, zie je de fouten in en besef je dat je moet veranderen. Daarna ga je voorwaarts en pak je de controle over je leven terug." De band nam het album op in Los Angeles, samen met producer Garth Richardson.

Hij werkte eerder al met Red Hot Chili Peppers en Rage Against The Machine, maar tevens aan de voorgaande twee platen van Biffy Clyro. "Dit keer daagden we hem uit", vertelt Neil. "We hadden een paar rare ideeën, van tapdansers tot een gospelkoor. Niets was te gek."

Essentieel

"Uiteindelijk zijn bijna alle ideeën op de plaat gekomen. Alleen een stuk steelguitar hebben we weggelaten", aldus bassist James Johnston. "We hadden 45 nummers klaar liggen en hebben dat omlaag gebracht naar twintig", voegt Neil eraan toe. Hij stelt dat ieder lied essentieel was. "Een onmisbaar stuk van de puzzel."

"Het is absoluut niet het geval dat we willen opscheppen met alle nummers die op dit album staan. De nummers vroegen er zelf om, ze moesten op het album verschijnen. Ondertussen heeft het loslaten van het vertrouwde albumformaat ons geholpen in het creatieve proces. Je gaat een stap verder denken, en meer experimenteren."

Zenuwachtig

Zodra het album in de schappen verschijnt, kan Biffy Clyro zich voorbereiden op één van zijn grootste tours tot nu toe. In Groot-Brittannië gaat in maart de arenatour van start. "Ik word nog steeds zenuwachtig voor grote shows", zegt Johnston. "Er zijn veel mensen aan het werk, er kan van alles mis gaan en je staat voor duizenden fans te spelen."

"Maar tijdens kleine shows, bijvoorbeeld hier in Nederland, voelen we ons meer op ons gemak", voegt Neil eraan toe. "Er is voor onze muziek nog steeds een sterke concentratie nodig, maar de kleine afstand met het publiek en de sfeer bevalt ons beter. Het doet ons denken aan de begindagen van de band. Zo zijn we begonnen."

Biffy Clyro staat op 18 februari in Melkweg, Amsterdam en het album Opposites verschijnt 25 januari.