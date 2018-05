Sinéad O'Connor treedt op in Groningen

De 46-jarige zangeres staat 21 april in de Groningse Stadsschouwburg.

Een dag later treedt de Ierse zangeres volgens De Oosterpoort op in Paradiso in Amsterdam. Paradiso kon het optreden nog niet bevestigen.

Het concert maakt deel uit van de The Crazy Baldhead Tour, een serie akoestische optredens waabij O'Connor haar negende studioalbum How About I Be Me (And You Be You) ten gehore brengt.

De zangeres, onder meer bekend van haar wereldwijde hit Nothing Compares 2 U, stond vorig jaar in april nog in Paradiso. Een week later annuleerde ze de rest van haar tournee omdat ze depressief was.

Kaarten voor het concert in Groningen zijn vanaf volgende week zaterdag te koop.