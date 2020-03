AMSTERDAM - Het is één van de meest iconische videoclips van de MTV-generatie: Addicted To Love, waarin Robert Palmer zich laat omringen door een vrouwelijke begeleidingsband. Jack White doet dat 26 jaar later live na.

Als prominent lid van succesvolle bands als The White Stripes, The Raconteurs en The Dead Weather, plus eenmalig duetpartner van Alicia Keys, behoeft zanger, producer, liedjesschrijver en multi-instrumentalist Jack White welhaast geen introductie meer. Toch bracht hij pas dit voorjaar zijn eerste soloalbum uit, getiteld Blunderbuss.

Hoewel zijn optreden op maandagavond gepland stond in de HMH, was hij stiekem een dag eerder al in de concertzaal te vinden. Toen als toeschouwer bij het concert van Tom Petty and The Heartbreakers. Anders dan Pearl Jam-zanger Eddie Vedder liet Jack White zich echter niet tot een gastoptreden verleiden.

White spaart zijn krachten voor zijn eigen optreden de dag erna. De Amerikaan gaat volledig op in zijn act. Soms beheerst met de touwtjes duidelijk in handen, dan weer als een brok pure emotie – onderhand op het maniakale af. Die dualiteit is fascinerend en zorgt voor een zekere spanning.

Gepassioneerd

Toch zoekt White nergens echt het randje en laveert hij tussen uiterst gepassioneerd musiceren en simpelweg lol trappen. Duidelijke voorbeelden van dat laatste zijn de Hank Williams-cover You Know That I Know en de bluegrassversie van het White Stripes-nummer Hotel Yorba.

Deze vuige westernbaruitvoeringen staan in schril contrast met het hardere werk, dat soms epische proporties dreigt aan te nemen. De puntige rocksong Sixtene Saltines, het onbetwiste hoogtepunt van Blunderbuss, staat al als tweede nummer op de setlijst en voelt haast als een verloren weeskind tussen al de liedjes van zijn bandjes.

Meidenband

Maar het meest in het oog springende deze avond is dat Jack White tijdens zijn concert in de HMH wordt geflankeerd door een band die volledig uit vrouwen bestaat. The Peacocks, zoals de meidenband zich noemt, is één van White’s twee tourbands. De aantrekkelijke, geheel in het wit geklede dames komen uit zo’n beetje alle windstreken.

Drumster Carla Azar oogt als een technisch bekwame(re) Meg White, al spelen de overige Peacocks-leden vaak nogal slordig. Vooral tijdens de toegiftnummers Seven Nation Army en Steady, As She Goes, normaliter retestrak uitgevoerd, valt deze manco erg op. Het oog wil ook wat, zal Jack White in navolging van wijlen Robert Palmer gedacht hebben.