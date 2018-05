André Rieu beheerst Britse klassieke lijst

Dat blijkt uit gegevens van The Official Chart Company, die de lijst wekelijks samenstelt.

Rieu’s Waltzing In Europe stijgt van nummer 11 door naar nummer 1, waardoor The Magic Of André Rieu zakt naar nummer 2 en de titel And The Waltz Goes On staat deze week op de derde plek. Ook staat hij op nummer 6 met Moonlight Serenade.

Verderop in de lijst is hij nog te vinden met de albums Forever Vienna (nummer 12), The Collection (nummer 14), New Year’s Concert (nummer 23) en Dreaming (nummer 28). In totaal acht albums dus. Hiermee is hij de meest voorkomende uitvoerende artiest in de klassieke albumlijst, waarvan hij twintig procent beslaat.