Slotconcert Serious Request niet in gevaar

Tijdens het slotconcert treden onder anderen Marco Borsato, Bløf, Guus Meeuwis, Alain Clark en Ilse de Lange op.

''We hebben nog geen berichten van verhindering ontvangen. Bovendien hebben we de artiesten gevraagd op tijd aanwezig te zijn in Eindhoven", aldus de woordvoerster.

Sneeuwvrij

Volgens een woordvoerster van de gemeente Eindhoven wordt hard gewerkt om het 18 septemberplein en de omgeving sneeuw- en ijsvrij te maken.

''Iedereen is van harte welkom, maar het slotevenement is ook live op tv te volgen. We hopen op een mooie afsluiting van een succesvolle week", aldus de woordvoerster.

De dj’s Giel Beelen, Gerard Ekdom en Coen Swijnenberg hebben zich in het Glazen Huis opgesloten om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor aidswezen in Afrika.

Oeganda

In voorbereiding op Serious Request was 3fm-dj Eric Corton in Oeganda. NU.nl reisde met hem mee.

