Dan le sac Vs Scroobius Pip - The Logic of Chance

Veel verder dan Thou Shalt Always Kill zijn de twee nog niet gekomen. Het bijbehorende album, Angles, werd geen echte doorbraak en ook de clubs en festivalweides liepen nu niet bepaald storm voor Dan le sac Vs Scroobius Pip.

Kan en gaat The Logic of Chance daar verandering inbrengen? Dat zit er dik in. De plaat staat vol met dansbare nummers die bij vlagen zelfs toegankelijk worden. Het grote publiek zit er nog steeds niet in, maar een bescheiden festivalhit moet lukken.

Feesttent

Opener Sick Tonight heeft alles in zich om de voetjes van de vloer te krijgen. De scherpe en zeer goed verstaanbare teksten van David Meads (Scroobius Pip) in combinatie met de nodige elektronika en drums schreeuwt om een uitzinnige feesttent.

Cauliflower, een duet, pakt het meteen een stuk rustiger aan, maar is wel toegankelijk. En let wel: saai wordt het nooit met Dan le sac Vs Scroobius Pip.

Injectiespuit

Net als het nummer in slaap dreigt te vallen komt Daniel Stevens (Dan le sac) met een injectiespuit vol dansbare elektronica aanzetten.

Zo schommelt het album rustig heen en weer tussen de rustige en diepere nummers en uptempo dansnummers. Met als leidraad de spoken word/rap toevoegingen van Scroobius Pip.

The Streets

Want nog meer dan de muziek zijn de teksten van laatstgenoemde een essentieel onderdeel van het album. Scroobius Pip meet zich gemakkelijk met andere Britse rappers. Get Better bijvoorbeeld, had net zo makkelijk op een plaat van The Streets kunnen staan.

Op Great Britain bespreekt Scroobius de situatie in, je raadt het al: Groot Brittannië, weer. Echter een stuk minder satirisch als op Thou Shalt Always Kill.

Met een dergelijke bandnaam kun je moeilijk van mensen verwachten dat ze je serieus nemen. Maar na een paar luisterbeurten snap je dat ze dat afdwingen.

Dan le sac Vs Scroobius Pip verdient het om serieus genomen te worden. The Logic of Chance is een fijne dansplaat waar je ook gewoon naar kunt luisteren. Daar zijn er maar weinig van.

8/10