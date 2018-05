Jason Mraz volwassen na rookstop

"Ik wilde een nieuwe levensstijl proberen", zegt Mraz. "Ik begon met surfen, daar raakte ik compleet verslingerd aan. Daarnaast stopte ik met roken en met vriendinnen. Jarenlang had ik altijd wel een vriendinnetje."

Hij vervolgt: "Het was tijd om op mezelf te zijn, om mezelf te leren kennen. Pas dan kun je jezelf echt aan iemand anders geven. Dat was voor mijn doen best een volwassen manier van denken. In die tijd van zelfreflectie schreef ik tal van songs voor mijn nieuwe album."

Optimistische liedjes

"Voorheen maakte ik redelijk optimistische liedjes over het leven zonder dat ik echt wist waar ik het over had. Veel raadwerk. Ik denk nu meer ter weten waar ik over praat. Er is veel meer vertrouwen: dit is wat ik ben en zo voel ik me. Ik schaam me er niet voor. Ik loop nu vol zelfvertrouwen het podium op."

Als het aan Jason Mraz ligt, woont hij over twintig tot dertig jaar ergens bovenop een berg, vlakbij de zee: 'In een vredige omgeving, en ik kom elke dag twee keer naar beneden om te surfen.'