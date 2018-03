Dirty Pretty Things – Romance At Short Notice

De tweede van Barâts Dirty Pretty Things is een plaat geworden waar niemand omheen kan. Waar de heimwee naar de Libertines met de release van Waterloo To Anywhere nog schaamteloos werd uitgesproken, laat dit werk toch duidelijk horen dat Barât ook zonder Doherty een waardevolle rol binnen de hedendaagse, Britse pop/rock cultuur vervult.

Romance At Short Notice onthult meer dan ooit de eigen identiteit van Carl Barât en is zeker het meest autobiografische werk van zijn hand tot nu toe.

Dromerig

De man met de dromerige en tevens innemende blik heeft de langdurige strijd met onder meer zijn eigen geest en demonen uit het verleden op bewonderenswaardige wijze in krachtige songs weten te vertalen.

Waar Pete Doherty veelal romantiseert in zijn eeuwige zoektocht naar dat ene sprankje hoop, lijkt Carl Barât nu op 30-jarige leeftijd zijn comfort te hebben gevonden in het verbitterd zijn. Een karaktereigenschap die continu doorklinkt in voornamelijk het tekstuele aspect van de Dirty Pretty Things composities.

Ongelukkig

Wanneer hem in een recentelijk interview naar zijn algehele gemoedstoestand wordt gevraagd, antwoord Barât ook vattend dat hij nu uitsluitend minder ongelukkig is dan enkele jaren geleden.

De tweede track van dit album getiteld ‘Hippy’s Son’ geeft onbetwist het gecompliceerde gevecht met heden en verleden dat Barât nog iedere dag lijkt te voeren het best weer. Nog niet eerder zette de geboren Engelsman zijn strot zo wijd open om vervolgens een onvervalste tirade aangevoerd door angst en boosheid af te vuren.

Volwaardig

Met Romance At Short Notice hebben Barât en kornuiten eens te meer bewezen een volwaardige band te zijn en over de potentie te beschikken om met Dirty Pretty Things lange tijd aan de top van hun genre te kunnen schitteren.