The Pigeon Detectives in de Lowlands spotlight (video)

De band staat voor de tweede achtereenvolgende keer op Lowlands. In eigen land is het vijftal erg populair.

Zo haalde het debuutalbum Wait For Me vorig jaar de derde positie in de Engelse albumcharts en reikte opvolger Emergence onlangs tot de top 5. Op Emergency heeft de band de punkrock sound verder uitgediept.

Schreeuwen

"Het is niet gewoon drie minuten snel gitaar spelen en er dan overheen schreeuwen. We zijn betere muzikanten geworden.

Dat is ook logisch, we hebben honderden optredens gedaan, dus we zijn een betere eenheid. Er zit meer dynamiek in de plaat", aldus gitarist Oliver Main die alle liedjes schrijft.

Ook op het persoonlijke vlak gaat het goed met The Pigeon Detectives. "Je leert een hoop over mensen als je in een tourbus woont.

Je slaapt met z'n drieen boven elkaar, dan een smalle gang en dan nog 3 bedden. We zijn naar elkaar toe gegroeid als vrienden", legt zanger Matt Bowman uit.

Podiumdier

Onder aanvoering van het energieke podiumdier Matt zijn The Pigeon Detectives graag gezien gasten op de podia.

Oliver: "Ons eerste album uitbrengen was een hoogtepunt. Op het Leeds festival spelen was een hoogtepunt. Ach, festivals in het algemeen eigenlijk."