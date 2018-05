Dolorean - You Can't Win

Dolorean

De band bracht reeds 2 albums uit: het zeer opvallende debuut album 'Not Exotic' en de perfecte opvolger 'Violence In The Snowy Fields'. Zanger en belangrijkste songschrijver Al James heeft een mooie sobere hand van liedjes schrijven. Op de albums vinden we de ene mooie melodie na de andere, vermengd met zijn melancholische introspectieve teksten. Het geeft de songs, gecombineerd met de lome ritmes, een sfeer die soms dicht tegen de oude R.E.M maar nog vaker tegen het zeer onderschatte Spain ( de band van Josh Haden, zoon van de vermaarde jazz bassist) aanleunt. Juist die verstilling in de songs maakt Dolorean en vooral de prachtige stem van James zo bijzonder en aantrekkelijk. De songs klinken daarnaast droevig maar troostvol tegelijk.

You Can't Win

Op het nieuwe album 'You Can't Win' horen we de songs van James in dezelfde ongenaakbare kwaliteit. En dat maakt ook dit album weer een echt musthave. Het openingsnummer, tevens de titelsong, zet de toon voor een album dat vol prachtige songs staat. Daarnaast zijn de arrangementen zo sfeervol geschreven dat ze de songs precies datgene meegeven wat je hoopt. Songs als 'Heather Remind Me How This Ends' of 'What One Bottle Can Do' zijn van aparte klasse. En de R.E.M invloed komt fraai uit de verf in de pianoballade 'We Winter Wrens'.

Het wordt tijd dat Dolorean heel goed in de gaten moet worden gehouden. En laat ze alsjeblieft weer eens een aantal concerten komen geven.