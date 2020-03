Muziek Monique Smit was lerares geworden als ze niet 'de zus van' was Slideshow Infographic Video Monique Smit (30) denkt dat ze basisschoollerares was geworden als ze niet de zus was geweest van Jan Smit (34). De zangeres en presentatrice vertelt in gesprek met Flair dat ze dankzij haar bekende broer "per ongeluk" is gaan zingen.