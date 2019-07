De zomervakantie gaat van start. Na Zuid-Nederland krijgen de regio's Midden en Noord de komende twee weken ook vakantie. In het hoogseizoen reizen miljoenen Nederlanders naar de camping in Frankrijk, een resort in Spanje of Turkije of voor een rondreis naar de Verenigde Staten. Voor elk van deze situaties moeten vakantiegangers rekening houden met andere situaties omtrent internetgebruik. Dit moet je weten over mobiel internetten in het buitenland.

Zet dataroaming aan om op 3G of 4G te kunnen internetten

Het gebruikmaken van een ander telecomnetwerk dan dat van je provider in Nederland wordt 'roaming' genoemd. Dankzij roaming blijft het mogelijk om met een smartphone ook in het buitenland te bellen, sms'en en internetten.

In Android- en iOS-smartphones zit een instelling waarmee roaming in- of uitgeschakeld kan worden. Door de functie uit te schakelen, voorkom je dat je smartphone in het buitenland verbinding maakt met een alternatief netwerk. Andersom geldt dat je alleen kunt internetten op 3G en 4G als roaming is ingeschakeld.

Zo schakel je roaming aan of uit op je smartphone Android: Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel netwerk > Roaming

iOS: Instellingen > Mobiel netwerk > Opties mobiele data > Dataroaming

Geen extra kosten met 3G en 4G in de Europese Unie

Binnen de 28 lidstaten van de Europese Unie brengt roaming in principe geen extra kosten met zich mee. Gebruikers die willen bellen, sms'en en internetten, maken daarvoor gebruik van hun eigen bundel- of prepaidtarief.

De Europese regels zijn bedoeld voor situaties zoals vakanties en andere incidentele reizen. Het is niet de bedoeling dat iemand in een bepaald EU-land een abonnement afsluit en die bundel vervolgens (vrijwel) altijd in andere EU-lidstaten gebruikt.

Prepaid: limiet als data minder kost dan 4,50 euro per GB

Heb je een prepaidkaart waarbij je minder dan 4,50 euro per GB betaalt, dan mag de provider bij roaming wel een limiet opleggen. De limiet moet minimaal het aantal resterende GB in het tegoed zijn op het moment dat je in het buitenland online gaat, gedeeld door 4,5.

Stel: je hebt een prepaidtegoed van 10 GB zodra je gaat roamen. De provider moet jou dan minimaal 10 / 4,5 = 2,2 GB zonder extra kosten aanbieden. Het kan dus handig zijn om vlak voor je reis je prepaidtegoed op te waarderen.

Ga je over de datalimiet heen, dan kan de provider extra kosten in rekening brengen. Dit bedrag kan verschillen per provider, maar is in 2019 vastgesteld op maximaal 4,50 euro per GB.

Abonnementen: limieten bij grote en 'voordelige' bundels

Om misbruik te voorkomen, gelden bovendien datalimieten voor bundels met onbeperkt internet en voor wat de EU beschouwt als 'goedkope abonnementen'.

• Limiet onbeperkt internet: Hoeveel GB je mag roamen als je in Nederland een abonnement met onbeperkt internet hebt, is te berekenen door de prijs van het abonnement te delen door 4,5 en dit vervolgens te verdubbelen.

Bijvoorbeeld: je betaalt 25 euro per maand voor een abonnement met onbeperkt internet. In een ander EU-land moet jouw provider minstens (25 / 4,5) x 2 = 11 GB zonder aanvullende kosten aanbieden.

• Limiet 'goedkoop' abonnement: De EU beschouwt abonnementen waarvoor een klant in 2019 per GB 2,25 euro of minder betaalt als een 'goedkoop' abonnement. Bij deze abonnementen kan een provider een limiet opstellen door de prijs van het abonnement te delen door 4,5 en de uitkomst vervolgens te verdubbelen.

Stel: je hebt een abonnement met honderd belminuten en 2 GB aan data waarvoor je per maand 4 euro betaalt. Binnen de EU mag je provider je limiet voor dataroaming vaststellen op (2 / 4,5) x 2 = 888 MB. Boven dit aantal kan de provider maximaal 4,50 euro per verbruikte GB aan extra kosten in rekening brengen.

Voorbeelden van 'goedkope' abonnementen volgens de EU: Bundel van 500 MB: 1,13 euro of minder

Bundel van 1 GB: 2,25 euro of minder

Bundel van 2 GB: 4,50 euro of minder

Bundel van 5 GB: 11,25 euro of minder

Bundel van 10 GB: 22,50 euro of minder

Bovengenoemde regels rond limieten zijn vastgesteld door de Europese Unie, maar hoe een provider daar precies invulling aan geeft, kan verschillen.

In elk geval geldt dat het handig is om van tevoren contact op te nemen met je provider om de exacte voor jou geldende situatie na te vragen. Zo kan een provider ook een relatief goedkopere bundel aanbieden als je over je EU-tegoed heen bent.

Opties voor Amerika, Azië en Afrika en Australië

De kosten van roaming buiten de Europese Unie is niet aan kostenlimieten gebonden. De meeste providers bieden (tijdelijke) bundels waarmee je ook in het buitenland op een 3G- of 4G-netwerk kunt internetten aan. Raadpleeg voor je reis je provider om het aanbod te bekijken en eventueel een bundel af te sluiten.

Ook is het mogelijk om in het land van bestemming een lokale simkaart te kopen. In veel toeristische gebieden bieden bedrijven een simkaart aan waarmee het een stuk goedkoper kan zijn om op het lokale netwerk te internetten.

Tot slot zijn er ook partijen waarbij je in het buitenland een mifirouter kunt huren. Dit apparaat maakt verbinding met een lokaal telecomnetwerk en zendt dit uit als wifisignaal. Op die manier kun je meerdere smartphones, maar ook een laptop of tablet zonder simkaarthouder, direct aan het internet verbinden.

Satellietverbinding op een cruiseschip of veerboot

Reis je op een cruiseschip of veerboot - ook in Europese wateren langs de Europese kustlijn - dan is het mogelijk om via een satelliet internetverbinding te maken als de 3G- of 4G-verbinding te instabiel wordt. Dit is vaak wel erg duur: het gebruik van enkele MB's aan data kan al tientallen euro's kosten.

Gebruikers die hoge kosten willen voorkomen, kunnen er het best voor zorgen dat hun smartphone geen verbinding maakt met het mobiele netwerk, maar alleen met wifi.

Het alternatief: wifi in het hotel of op de camping

Wie zonder 3G of 4G op vakantie wil, kan altijd terugvallen op wifi. Het is handig om van tevoren te controleren of je vakantiebestemming wifi aanbiedt en wat de exacte voorwaarden zijn. Wifi is immers niet ideaal: de verbinding is niet altijd veilig en de beheerder van het netwerk kan vaak meekijken met jouw surfgedrag.

Een situatie waarin je alleen op je overnachtingslocatie internetverbinding kan maken, kan onhandig zijn, maar het is niet onmogelijk. Logischerwijs zal het tijdens een paar dagen op een resort makkelijker zijn dan op een vakantie met veel locatiebezoeken.

Toch is het mogelijk om je vakantie om de momenten waarop je wél wifi hebt heen te plannen. Zo kun je op die momenten cafés, restaurants en bars opzoeken, activiteiten boeken en contact met het thuisfront onderhouden. Veel kaartenapps bieden bovendien de mogelijkheid om een gebied te downloaden, waardoor je een gedetailleerde kaart offline kunt raadplegen.