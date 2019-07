Huawei en Oppo hebben allebei een telefoon uitgebracht met camera's die een groot bereik hebben. De Reno 10x Zoom van Oppo zoomt tot zestig keer in, de camera van Huawei's P30 Pro komt tot vijftig keer. Welk toestel maakt de beste zoomfoto's?

Smartphonecamera's bieden een steeds groter bereik. Zo krijgen toestellen een extra groothoeklens of een zoomlens, waardoor mensen ineens vanuit de groothoeklens (dat lijkt op uitzoomen) tot bijvoorbeeld vijf keer kunnen inzoomen. De kwaliteit van dit soort beelden wordt eveneens beter, bewijzen de P30 Pro en Reno 10x Zoom.

Optisch, hybride en digitaal zoomen

Er zijn enkele verschillen in de drie zoomstanden.

Optisch zoomen - Alleen de zoomlens wordt gebruikt om het onderwerp dichterbij te halen. Hiermee zoom je helemaal in zonder enige kwaliteitsverlies.

- Alleen de zoomlens wordt gebruikt om het onderwerp dichterbij te halen. Hiermee zoom je helemaal in zonder enige kwaliteitsverlies. Hybride zoomen - Naast de zoomlens wordt ook digitale zoom gebruikt. Deze combinatie van optisch en digitaal zoomen gebruikt software om het beeld scherp te houden.

- Naast de zoomlens wordt ook digitale zoom gebruikt. Deze combinatie van optisch en digitaal zoomen gebruikt software om het beeld scherp te houden. Digitaal zoomen - Hiermee kun je verder inzoomen dan met de hybride zoom. Na een bepaalde grens schakelt de camera over op digitaal zoomen. Hiermee kom je vaak verder, maar het beeld wordt snel korrelig. Dat komt omdat bij verder inzoomen steeds een uitsnede wordt gemaakt en wordt vergroot.

Het bereik van de telefoons, vanaf zo ver mogelijk naar zo dichtbij mogelijk. In de slideshow steeds eerst de foto van de Oppo Reno 10x Zoom en daarna die van de Huawei P30 Pro.

Zoomlenzen

In dit artikel ligt de focus puur op de zoomcapaciteiten van de telefoons, want daarmee proberen ze zich van andere telefoons op de markt te onderscheiden. Eerst bekijken we de welke camera's de smartphones van Huawei en Oppo bieden.

De Oppo Reno 10x Zoom biedt een camera met 13 megapixel en een diafragma van f/3.0. Bij de Huawei P30 Pro gaat het om een camera van 8 megapixel en een diafragma van f/3.4. Hieruit maken we op dat de lens van Oppo iets meer licht vangt dan die van Huawei.

Het verschil in megapixels maakt niet direct veel uit voor de kwaliteit van de foto's. Het geeft in dit geval wel aan dat Oppo beelden met een hogere resolutie biedt. Het verschil zul je in de praktijk pas merken bij uitsnedes maken of bij uitprinten op groot formaat.

Met de Oppo Reno 10x Zoom is zes keer optisch in te zoomen. Hybride zoom haalt de camerabeelden tien keer dichterbij en met digitale zoom is een maximaal bereik mogelijk van zestig keer.

De Huawei P30 Pro kan optisch tot vijf keer, hybride tot tien keer en digitaal tot vijftig keer zoomen.

Maximale afstand optisch zoomen en maximaal digitaal zoomen. In de slideshow komt eerst steeds Huawei P30 Pro en daarna de Oppo Reno 10x Zoom.

Verschil in zoomen

De toestellen verschillen een klein beetje wat betreft bereik. Zo kan de P30 Pro tot vijf keer optisch zoomen en de Reno 10x Zoom zes keer. Dat lijkt vreemd, gezien de toestelnaam. Maar Oppo rekent vanaf de groothoeklens, en die wordt bepaald op 0,6 keer zoom (of iets uitzoomen zodat er meer in beeld past). Als je de foto’s naast elkaar zet, valt het verschil nauwelijks op.

Wel zien we dat Huawei de foto's scherper aflevert dan Oppo. Dat merk je in de details, maar het betekent niet dat het altijd een mooier resultaat oplevert. Qua kleurgebruik lijkt de Reno 10x Zoom iets natuurgetrouwer.

In de hybride zoomfunctie lijken de resultaten van de P30 Pro iets beter dan de Reno 10x Zoom. De kleuren van Oppo zijn wat valer en het gemis aan scherpte valt iets meer op. Toch blijft de Oppo niet ver achter op Huawei.

Zoomen we helemaal in naar vijftig keer, dan stappen we over op digitaal zoomen en verliezen we snel kwaliteit. De Oppo Reno 10x Zoom strijkt pixels iets gladder, maar de telefoon van Huawei stabiliseert wat beter. Hoe dan ook levert deze zoomfunctie eigenlijk in geen enkel geval goed beeld meer op.

Het bereik van de telefoons, vanaf zo ver mogelijk naar zo dichtbij mogelijk. In de slideshow steeds eerst de foto van de Oppo Reno 10x Zoom en daarna die van de Huawei P30 Pro.

Conclusie

Huawei en Oppo maken allebei indruk met het bereik van cameralenzen dat telefoons tegenwoordig kunnen bieden.

De Huawei P30 Pro werd in april voor 999 euro verkocht. De Oppo Reno 10x Zoom kwam in juni voor 799 euro op de markt. De Huawei P30 Pro is iets langer op de markt en inmiddels in prijs gedaald, waardoor ze beide tegen ongeveer dezelfde prijs te koop zijn.

Een zoomfunctie zal nooit de hoofdreden zijn om een telefoon te kiezen. Als dat wel zo was, zouden de twee telefoons uit dit artikel niet ver bij elkaar vandaan liggen. Over het algemeen biedt Huawei de beste camera's (zeker bij weinig licht), maar wil je eenzelfde bereik maar liever een ander merk, dan is Oppo een prima alternatief.