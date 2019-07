Samsung is in Australië voor de rechter gedaagd vanwege een reeks misleidende advertenties voor de Galaxy S10-telefoon. In de reclame wordt het toestel bij de zee en zwembaden getoond, terwijl het niet in die omstandigheden getest is.

De rechtszaak is aangespannen door de Australische consumentenbond, meldt ABC Australia. Deze concludeerde na onderzoek dat in driehonderd verschillende advertenties de Galaxy S10 in zoutwater- en zwembadomgevingen werd getoond.

De Galaxy S10 heeft een IP68-certificatie. Dat betekent dat de telefoon tot 1,5 meter onder water kan blijven voor maximaal dertig minuten, zonder dat dit leidt tot beschadigingen.

Voor de certificatietest is alleen naar schoon, zoet water gekeken. Zout water of water met chloor kwamen niet aan bod. Volgens de aanklacht is er geen bewijs dat Samsung de telefoon zelf in die situaties heeft getest.

'Oneerlijke concurrentie door advertenties'

"Samsung erkent zelf hoe belangrijk waterbestendigheid is voor Australische klanten", aldus consumentenbondvoorzitter Rod Sims. "Maar de advertenties informeren klanten niet goed, wat het bedrijf een oneerlijk concurrentievoordeel geeft."

"Samsung staat achter de advertenties over waterbestendigheid", stelt een woordvoerder van de techgigant in een persverklaring. Het bedrijf zal de zaak aanvechten.