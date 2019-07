Tientallen mensen zijn maandag in verschillende steden beboet omdat ze een telefoon in hun hand hielden tijdens het fietsen. Vanaf 1 juli is dat in Nederland verboden. De boete bedraagt 95 euro.

Het verbod geldt ook voor bestuurders van scooters, scootmobiels en trams. Wie toch de weg wil opzoeken, een ander liedje wil opzetten of een appje wil sturen, moet eerst de fiets aan de kant zetten.

Hoewel de politie geen grootschalige controles gaat houden, zoals wel vaker gebeurt bij fietsen zonder licht, wordt er wel extra opgelet, zo kondigde de politie eerder al aan. Volgens de politie is de telefoon een van de grootste afleidingsbronnen in het verkeer en daarmee veroorzaker van veel aanrijdingen.

In de nacht van zondag op maandag zijn zes boetes uitgedeeld door de Amsterdamse politie. Dat de boete 95 euro bedraagt, wisten sommigen van hen wel degelijk, schrijft de politie. "Dat gedeelte van de voorlichtingscampagne was kennelijk wel goed blijven hangen."

Dertig mensen in Enschede en Hengelo bekeurd

De politie bekeurde in Enschede en Hengelo dertig mensen die met een "mobiel elektronisch apparaat" in hun handen fietsten. Op de fietssnelweg F35 en rondom de Universiteit van Twente werd gecontroleerd. De politie Enschede laat weten dat de controles vanmiddag verdergaan, door agenten in uniform en in burgerkleding.

In Den Haag werd een fietser aangehouden die met de mobiele telefoon in zijn handen reed. Tijdens de controle vond de politie verder een geladen airsoftwapen in zijn schoudertasje. Op het bureau bleek de fiets ook nog eens gestolen.

Een politiewoordvoerder wil het aantal uitgedeelde boetes maandag niet prijsgeven. "Dat aantal vind ik niet zo interessant", zegt ze. "Wij richten ons op het verbeteren van de verkeersveiligheid." Daarnaast zouden de boetes niet apart worden opgeslagen en gewoon als bekeuring worden geregistreerd.

Er wordt op verschillende manieren gecontroleerd. De politie krijgt deze controle er als extra taak bij. Het controleren gebeurt op eenzelfde manier als het toezicht op fietsverlichting. "Er wordt per geval bekeken of er actie ondernomen moet worden en zo ja, of iemand wordt aangesproken of een bekeuring krijgt."