De storing van maandag in het netwerk van KPN is waarschijnlijk veroorzaakt door een softwarefout. Het vermoeden daarvoor is "zeer sterk", laat een woordvoerder van KPN dinsdag aan NU.nl weten na een blogbericht van de provider.

Door de storing, die maandag van ongeveer 16.00 tot 19.00 uur duurde, was ook het alarmnummer 112 niet bereikbaar. KPN is de enige provider waarvan het netwerk beschikbaar is om noodoproepen naar de meldkamers door te schakelen.

Wat er precies fout is gegaan, is bij KPN nog onduidelijk, laat de woordvoerder van KPN weten. De provider is de storing nog verder aan het onderzoeken.

De softwarefout trad op in de vier routeringssystemen van KPN, die ervoor zorgen dat telefoongesprekken worden doorverbonden naar de persoon die een gebruiker belt, of in het geval van het alarmnummer naar de meldkamer.

Telefoongesprekken naar 112 worden altijd doorgeschakeld naar het netwerk van KPN, waardoor het alarmnummer ook voor klanten op het netwerk van T-Mobile en VodafoneZiggo onbereikbaar was.

Kamer boos over 'gepruts' bij KPN

De Tweede Kamer toonde zich ontstemd over de storing. SP-Kamerlid Ronald van Raak sprak van "gepruts" bij KPN. "Er was geen plan B. Als drie back-ups niet werken, dan is er iets grondig mis", aldus Van Raak.

Vanuit de Kamer klinkt de wens dat ook het netwerk van T-Mobile of VodafoneZiggo de mogelijkheid krijgt om gesprekken door te schakelen naar de meldkamers van het alarmnummer, om te voorkomen dat 112 ook in de toekomst volledig afhankelijk blijft van het netwerk van KPN.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wilde niet inhoudelijk op de voorstellen van de Kamerleden reageren. Hij zei dat de uitkomsten van het KPN-onderzoek naar wat er fout is gegaan gecontroleerd zullen worden.