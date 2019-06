Op maandag 24 juni was het 112-noodnummer urenlang niet bereikbaar door een grote storing. We beantwoorden vijf veelgehoorde vragen over het probleem.

Wat veroorzaakte de storing?

Volgens KPN-topman Joost Farwerck is "veel verkeer verkeerd gerouteerd". Dat vertelde hij tijdens een uitzending van Nieuwsuur. Gesprekken werden niet goed doorgezet naar de alarmcentrale, waardoor bellers niemand aan de lijn kregen.

In een brief stelt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat er een algehele storing in het bovenliggende netwerk van KPN was. Een bestuurslid van KPN zegt dat VodafoneZiggo en T-Mobile klanten doorverbinden via een KPN-dienst, waardoor gebruikers van die providers ook niet met hulpdiensten in contact gebracht konden worden. Desondanks is er nog geen concrete oorzaak van de storing genoemd.

Kwam dit door hackers?

Volgens Farwerck heeft het cybersecurityteam van KPN nog geen enkele indicatie gehad dat het om een hackaanval ging.

In een uitgebreid onderzoek moet worden vastgesteld wat de oorzaak was.

Waarom was er geen back-up?

KPN zegt drie back-upsystemen te hebben om te voorkomen dat het 112-nummer ineens onbereikbaar is. Alle drie werkten op het moment van de storing niet.

De problemen met de back-upsystemen zijn volgens Farwerck opmerkelijk, omdat deze systemen gebouwd zijn om naast het hoofdnetwerk te opereren. Die zouden daarom niet getroffen moeten worden door een algemene storing.

Wie was er verantwoordelijk?

KPN is verantwoordelijk voor het doorverbinden van alle telefoongesprekken naar de alarmcentrale, ongeacht bij welke grote provider de bellers een abonnement hebben. Doordat KPN een storing had, werden alle bellers in Nederland getroffen.

In een brief aan minister Grapperhaus schrijft een bestuurslid van KPN de situatie te betreuren. "KPN is zich ten zeerste bewust van de zorgen vanuit de samenleving, de politiek, het bestuur en klanten die deze storing oproept", schrijft de topman.

De verstuurde NL-Alert kreeg ik ook al niet, hoe kan dat?

De overheid verstuurde een NL-Alert om Nederlanders te waarschuwen voor de problemen met het noodnummer, maar dit bericht kwam niet bij iedereen binnen.

"Een deel ontving het bericht wel en een deel niet", vertelt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan NU.nl. "We weten nog niet waar dat aan heeft gelegen. Het zal deels wellicht komen door de storing. Dat wordt nog uitgezocht."

Wat gaat er nu gebeuren?

KPN zegt de kwestie te gaan onderzoeken. De overheid laat ook onderzoeken doen door twee instanties, waaronder het Agentschap Telecom. Minister Grapperhaus eist dat de provider met een "robuuste oplossing" komt om toekomstige problemen te vermijden.

De bewaking op het 112-alarmnummer wordt daarnaast verhoogd. Wat deze verhoging precies inhoudt, wil de provider niet zeggen.